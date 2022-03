Regionale Zeppelin-Konzernzentrale in Kiew steht unter Beschuss

Die auf den Vertrieb von Baumaschinen spezialisierte Zeppelin-GmbH mit Sitz in Friedrichshafen muss enorme Umsatz- und Ertragseinbußen hinnehmen. Das wurde auf der Bilanz-Pressekonferenz mitgeteilt.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine drückt auf die Geschäfte der Zeppelin Gmbh mit Sitz in Friedrichshafen. Über 30 Jahre lang war der Großhändler für Baumschinen und Anlagenhersteller in der Ukraine und in Russland tätig. "Doch nun ist unser Ukraine-Geschäft praktisch auf Null zurückgegangen", erklärte Geschäftsführer Peter Gerstmann am Freitag vor Journalisten.

In Russland laufe nur noch das Service- und Ersatzteilgeschäft auf niedrigem Niveau. Für das zurückliegende Geschäftsjahr 2021 konnte der Konzernchef allerdings Rekordzahlen vorlegen: Mit 3,7 Milliarden Euro gab es beim Umsatz einen Zuwachs um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn stieg um fast ein Drittel auf 160 Millionen Euro. Gerstmann begründete dies mit der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen.

Ukrainische Konzernzentrale unter Beschuss

"Unsere regionale Konzernzentrale in Kiew steht unter Beschuss," so Zeppelin-Chef Peter Gerstmann am Freitag vor Journalisten. Auch angrenzende Maschinenhallen würden von russischen Angreifern unter Feuer genommen. Während Zeppelin in der Ukraine die Geschäftstätigkeit nahezu eingestellt hat, laufe in Russland das Service- und Ersatzteilgeschäft "mit nicht sanktionierten Kunden" auf Sparflamme.

"All das, was wir in den beiden Ländern in den zurückliegenden 30 Jahren geschafft haben, wird für uns wahrscheinlich nie wieder eine Geschäftsgrundlage sein."

Mit seinen Gedanken sei er bei den von den Kampfhandlungen bedrohten ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie bei den russischen Beschäftigten, die den Krieg nicht angezettelt hätten und jetzt unter den Folgen leiden müssten.

Rekordzahlen im Geschäftsjahr 2021

Dabei präsentierte die Zeppelin-GmbH für das zurückliegende Jahr Rekordzahlen: Mit 3,2 Milliarden Euro ging der Umsatz in 2021 um 13 Prozent nach oben. Der Gewinn stieg um nahezu ein Drittel auf 260 Millionen Euro. Davon profitiere auch die Stadt Friedrichshafen: 20,6 Millionen Euro Dividende überweist Zeppelin an den Hauptgesellschafter des Unternehmens, die Zeppelin-Stiftung, die wiederum von der Stadt Friedrichshafen verwaltet wird. Die kann das Geld für soziale, kulturelle und soziale Zwecke verwenden.

In beiden Ländern erwirtschaftete Zeppelin im vergangenen Jahr mit 560 Millionen Euro etwa 15 Prozent des Gesamtumsatzes. Und der werde sich in Zukunft drastisch reduzieren.