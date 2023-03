Zeppelin-Saison am Bodensee beginnt

Die Zeppelin-Saison am Bodensee geht am Freitag wieder los. Doch gleich der erste Passagierflug der Saison muss ausfallen.

Die schlechten Wettervorhersagen machen dem ersten Zeppelinflug am Bodensee der Saison 2023 einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem wird die Flugsaison am Freitag offiziell eingeläutet. Am Abend wird laut Reederei im Hangar an der Messe mit Live-Musik und einer Tombola gefeiert.

Die ersten Zeppeline in der Luft kann man dann voraussichtlich am Montag sehen. Dann stehen laut Flugplan die nächsten Flüge unter anderem in Richtung Mainau, Bregenz oder Lindau auf dem Programm. Bei der aktuellen Buchungssituation sei ein "Rekordjahr" zu erwarten, so eine Sprecherin. Schon jetzt seien 50 Prozent der Flüge ausgebucht.

Unternehmen wächst

Ab 2024 startet das Unternehmen an einem zusätzlichen Standort im Ruhrgebiet. Außerdem wird derzeit in der Reederei ein drittes Luftschiff gebaut. Die Zeppeline NT sind seit 1997 in der Luft. Seit 2001 dürfen sie Passagiere befördern. Zuletzt waren am Bodensee drei Exemplare für das US-amerikanische Unternehmen Goodyear gebaut worden. Der letzte Neubau verließ den Hangar 2017.