Die Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen (Bodenseekreis) hofft, bis Oktober die bisherigen Umsatzeinbußen teilweise aufholen zu können. Die Zeppelin-Rundflüge konnten nicht wie geplant im April starten, sondern erst im Juni. Es sind daher bisher deutlich weniger Passagiere mitgeflogen als in den Vorjahren. Anfänglich durften wegen Hygiene- und Abstandsregeln pro Flug nur acht Personen an Bord, jetzt sind es zwölf. Immer noch zwei weniger als normalerweise. Die zwei eingesetzten Zeppeline waren aber im Juli fast so gut gebucht wie im Vorjahr, so die Reederei. An Ostern hatte es mit dem Zeppelin Corona-Polizeikontrollen aus der Luft gegeben. Das sorgte für viel Aufmerksamkeit. Laut Reederei ist keine Wiederholung geplant.