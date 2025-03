Zeppeline fliegen wieder Passagiere über den Bodensee

Die Zeppeline NT sind in die neue Flugsaison gestartet. Seit Freitag befördern sie wieder zahlende Gäste auf Rundflügen über den Bodensee. Auch die Flüge über dem Ruhrgebiet gehen weiter.

Zwei Zeppeline fliegen, ein dritter kommt

Nach mehreren Wochen mit routinemäßigen Testflügen hat am Freitag offiziell die neue Saison mit Passagierflügen der Zeppeline NT (Neuer Technologie) begonnen. Ab sofort sind wieder zwei Zeppeline regelmäßig über den Bodensee unterwegs, heißt es von der Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen . Ende April wird ein neues, drittes Luftschiff in Betrieb gestellt.

Der neue Zeppelin trägt eine Werbeaufschrift für den Europa-Park. Der Freizeitpark in Rust feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Durch den neuen Zeppelin können am Bodensee weiterhin zwei Luftschiffe im Einsatz bleiben, wenn am zweiten Standort in Essen/Mühlheim Mitte Mai die neue Saison startet.

Wie viele Zeppeline NT wurden bisher gebaut? Bisher sind insgesamt sieben Luftschiffe neuer Technologie in Friedrichshafen gebaut worden, ein achtes ist fast fertig:

Der Prototyp " Friedrichshafen " war noch nicht für Passagiere zugelassen. 1997 hatte er seinen Jungfernflug, 2005 ging er zur Diamantensuche nach Botswana, 2007 war er kaputt.

" war noch nicht für Passagiere zugelassen. 1997 hatte er seinen Jungfernflug, 2005 ging er zur Diamantensuche nach Botswana, 2007 war er kaputt. Das 1. Serienluftschiff " Bodensee " (2001) ging 2004 nach Japan, 2010 war es zurück und flog wieder am Bodensee, 2024 wurde es umgetauft in " Hugo Eckener " und wechselte für die Flugsaison nach Essen.

" (2001) ging 2004 nach Japan, 2010 war es zurück und flog wieder am Bodensee, 2024 wurde es umgetauft in " " und wechselte für die Flugsaison nach Essen. Das 2. Serienluftschiff " Baden-Württemberg " (2003) flog am Bodensee und wurde nach nach Saisonende 2019 ausgemustert.

" (2003) flog am Bodensee und wurde nach nach Saisonende 2019 ausgemustert. Das 3. Serienluftschiff wurde 2008 in die USA verkauft, es hieß " Eureka ". 2012 kam es zurück und wird jetzt am Bodensee eingesetzt.

". 2012 kam es zurück und wird jetzt am Bodensee eingesetzt. Drei weitere Zeppeline NT wurden 2014-2017 für Goodyear gebaut. Sie fliegen in den USA.

Zeppelin auch über München, Frankfurt und Köln unterwegs

Neben den Flügen über Bodensee und Ruhrgebiet stehen auch Rundflüge über München, Frankfurt, Köln sowie den Europa-Park Rust auf dem Flugplan, teilte die Reederei mit. Im vergangenen Jahr sind rund 20.000 Passagiere mit den Zeppelinen geflogen. Dieses Jahr will die Reederei mehr als 24.000 Fluggäste befördern, ebenso viele wie vor Corona.

Nach Angaben der Zeppelin-Reederei ist das Luftschiff aus Friedrichshafen das größte und einzige für den kommerziellen Passagierbetrieb zugelassene Luftschiff der Welt, es verfügt über eine starre Innenstruktur. Die Zeppeline NT fliegen seit 1997 über dem Bodensee, die Rundflüge kosten je nach Dauer zwischen 340 und 1.120 Euro pro Person .