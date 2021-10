"Zeppelin"-Musical feiert Weltpremiere

per Mail teilen

Das Musical "Zeppelin" des Komponisten Ralph Siegel hat am Samstag vor voll besetzten Rängen im Füssener Festspielhaus Neuschwanstein Weltpremiere gefeiert. Zur Uraufführung kreiste ein echter Zeppelin aus Friedrichshafen über dem privaten Festspielhaus am Forggensee. Das Stück ist rund dreieinhalb Stunden lang und handelt von Grafen von Zeppelin und dem letzten Flug des Luftschiffs "Hindenburg". Siegel hatte fünf Jahre an dem Musical gearbeitet, zweimal war die Premiere wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.