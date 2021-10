Zentrum für Älterenmedizin nimmt Betrieb auf

In der Sana-Klinik in Laupheim (Kreis Biberach) hat am Freitag das neue Zentrum für Älterenmedizin den Betrieb aufgenommen. Damit sollen medizinische und rehabilitative Behandlungen für eine zunehmend älter werdende Bevölkerung gesichert werden. Das Zentrum für Älterenmedizin teilt sich in die Fachrichtungen Innere Medizin und Geriatrie auf. Letztere wechselt aus der Dietenbronner Fachklinik für Neurologie in die Klinik nach Laupheim. In der Sana-Klinik weggefallen ist dafür die stationäre Chirurgie. Die wurde zentral nach Biberach verlagert. Eine Versorgung medizinischer Notfälle soll aber trotzdem gewährleistet sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Hierfür sei eine internistische Notaufnahme rund um die Uhr verfügbar. Ausgestattet ist das neue Zentrum für Älterenmedizin insgesamt mit 80 Betten.