Zentrum Älterenmedizin in Laupheim schließt

Das Zentrum für Älterenmedizin in Laupheim soll Ende 2022 geschlossen werden. Das Konzept sei nicht länger tragfähig, so der Regionalgeschäftsführer der Sana Kliniken am Freitagnachmittag im Biberacher Kreistag.

Zum Ende des Jahres soll das Zentrum für Älterenmedizin, das erst vor rund einem Jahr den Betrieb aufgenommen hatte, schließen. Von Anfang an sei es nicht rund gelaufen, heißt es von den Sana Kliniken. Zu wenige Patienten, Partner abgesprungen Partner seien abgesprungen, die geplante Anzahl an Betten habe aus baulichen Gründen nicht umgesetzt werden können. Auch die Zahl der Patienten sei seit der Eröffnung deutlich unter den Erwartungen geblieben. Entscheidung betrifft knapp 100 Mitarbeiter Die Perspektive, dass sich das ändert, fehle, so der Regionalgeschäftsführer Andreas Ruland im Kreistag. Mit rund zwei Millionen Euro sei das Defizit auch noch einmal deutlich höher als erwartet. Über die Schließung des Zentrums für Älterenmedizin zum Ende des Jahres wurden am Freitag auch die knapp 100 Mitarbeiter und der Gemeinderat in Laupheim informiert. Der Landkreis Biberach als Eigentümer des Ärztehauses in Laupheim hat angekündigt, die bestehenden Mietverträge mit den Praxen zu übernehmen.