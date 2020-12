Zentraler Busbahnhof in Singen nimmt Betrieb auf

Stadt hat zehn Millionen Euro in neuen Bahnhofsvorplatz investiert

Einen Tag vor der Eröffnung des neuen Einkaufzentrums "Cano" in Singen (Kreis Konstanz) geht nach zweijähriger Bauzeit der Zentral-Omnibusbahnhof (ZOB) in Betrieb. Alle Stadt- und Regionalbusse fahren ab sofort den neuen Busbahnhof an.