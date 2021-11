Bis 2015 fanden immer im November die "Weingartener Internationalen Tage der Neuen Musik" statt. Jetzt wagt ein Förderkreis einen Neubeginn mit dem Festival "weit!neue musik weingarten".

30 Jahre lang gehörte Weingarten (Kreis Ravensburg) mit seinen Musiktagen zu einer der ersten Adressen für zeitgenössische Musik. Die größten Musiker der Neuen Musik wie John Cage, Karlheinz Stockhausen oder Helmut Rihm kamen nach Oberschwaben. Gründerin und Seele des Festivals war die Musikprofessorin Rita Jans. Ihr Tod 2017 bedeutete auch das Ende des Festivals, das 30 Jahre lang eine feste Größe in Weingarten darstellte. Mit vielen Komponisten war die Musikprofessorin persönlich befreundet.

Ein Fest für die japanische Kultur

Beim Nachfolgefestival "weit!neue musik weingarten" am Wochenende vom 26. bis 28. November steht der japanische Musiker Toshio Hosokawa im Zentrum. Der 1955 in Hiroshima geborene Künstler gilt als einer der bedeutendsten lebenden Komponisten Japans. Sehr japanisch versteht Hosokawa Musik etwa als "Ort, an dem sich Töne und Schweigen begegnen". Was das Publikum an dem Festivalwochenende alles erwartet, hat Thea Thomiczek zusammengefasst.

Das Festival "weit!neue musik weingarten" findet vom 26. bis 28. November in an verschiedenen Orten wie der PH, der evangelischen Stadtkirche und dem Kultur-und Kongresszentrum statt. Karten gibt es unter www.weit-weingarten.de.

Diese Künstler entführen in west-östliche Klänge und Kunstwelten: