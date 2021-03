Ab sofort können Besucherinnen und Besucher der Landesgartenschau in Überlingen (Bodenseekreis) online ein Zeitfenster für ihre Anreise buchen. Damit soll verhindert werden, dass sich in Zeiten von Corona Besuchermassen am Eingang drängen. Dauerkartenbesitzer sind ausgenommen, für sie gibt es Kontingente. Allerdings müssen sich Dauerkartenbesitzer vor ihrem ersten Besuch einmalig online im Ticketportal registrieren. Die Landesgartenschau startet am 9. April.