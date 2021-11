Das ZDF hat am Montagabend der Fernsehfilm "Die Welt steht still" gezeigt. Im Film geht es um den Klinikalltag in einem Konstanzer Krankenhaus während der Corona-Krise. Das Drehbuch schrieb die Ravensburger Autorin und Grimme-Preisträgerin Dorothee Schön, die Hauptrolle spielt Natalia Wörner. Gedreht wurde das Drama im März unter anderem im stillgelegten Krankenhaus 14-Nothelfer in Weingarten, in Konstanz und in der Ravensburger Innenstadt.