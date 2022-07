Vor den Rathäusern mehrerer Kommunen in der Region Bodensee-Oberschwaben wird heute wieder die Flagge für den Frieden und gegen Atomwaffen gehisst. An der Aktion des weltweiten Städtebündnisses "Mayors for Peace - Bürgermeister für den Frieden" beteiligen sich unter anderem die Städte Sigmaringen, Konstanz, Wangen im Allgäu und Lindau. In diesem Jahr wolle man besonders seine Solidarität mit der Ukraine zeigen, heißt es in einer Mitteilung.