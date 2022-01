Zehn Verletzte bei Brand in Tiefgarage

In Dornbirn in Vorarlberg sind beim Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses zehn Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitten alle Rauchgasvergiftungen und wurden in Kliniken eingeliefert. Das Feuer war am frühen Silvesterabend aus bislang unbekannter Ursache in der Tiefgarage einer Wohnanlage ausgebrochen, es kam zu einem Vollbrand. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnanlage wurden evakuiert. Einige von Ihnen mussten in Ausweichquartieren unterkommen. Die Schadenshöhe am Gebäude und den Fahrzeugen ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt. Insgesamt waren rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Notärzten und Sanitätern vor Ort.