"Taxi-Mord" jährt sich zum zehnten Mal

Es war einer der spektakulärsten Kriminalfälle am Bodensee: Vor zehn Jahren erschütterten die brutalen Taten des sogenannten Taximörders die Menschen weit über die Region hinaus. Der Täter, ein 28 Jahre alter gebürtiger Russe, ermordete eine 32-jährige Taxifahrerin in Hagnau, nachdem er Stunden zuvor eine Taxifahrerin in Singen entführt, vergewaltigt und lebensgefährlich verletzt hatte – die damals 44-jährige Frau überlebte nur knapp.