In Orsingen-Nenzingen (Kreis Konstanz) bewerben sich zehn Frauen und Männer um das Bürgermeisteramt. Gewählt wird am 14. März gleichzeitig mit der Landtagswahl. Der bisherige Amtsinhaber Bernhard Volk (Parteilos) war 32 Jahre lang Bürgermeister von Orsingen-Nenzingen, der 62-Jährige tritt nicht zu einer fünften Amtszeit an.