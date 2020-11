Das ZDF verfilmt ein Drama der preisgekrönten Ravensburger Autorin Dorothee Schön. In "Die Welt steht still" geht es um eine Konstanzer Oberärztin zu Beginn der Corona-Krise, die selbst an Covid-19 erkrankt. Die Rolle der Ärztin spielt Natalie Wörner. Die Dreharbeiten starten voraussichtlich im Frühjahr 2021 in Konstanz und Umgebung.