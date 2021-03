Rund um Konstanz wird derzeit das ZDF-Drama "Die Welt steht still" gedreht. Die Dreharbeiten laufen seit vergangenem Donnerstag, teilte das ZDF am Samstag mit. In dem Film geht es um eine Konstanzer Oberärztin, die zu Beginn der Corona-Krise selbst an Covid-19 erkrankt. Grundlage für die Handlung ist ein Buch der preisgekrönten Autorin Dorothee Schön. Die Hauptrolle spielt Natalia Wörner, man kennt sie unter anderem aus der Kriminalfilmreihe "Die Diplomatin". Die Dreharbeiten sollen bis Ende März dauern. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.