Zahlreiche Fische sterben in Teich in Bad Saulgau

Zahlreiche Fische sind am Freitag in einem Weiher am Kurgarten in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) gestorben. Warum, ist noch nicht klar.

Zahlreiche tote Fische seien am Freitagmorgen an der Wasseroberfläche eines Teiches am Kurgarten getrieben, heißt es von der Feuerwehr Bad Saulgau. In den entnommenen Wasserproben seien aber keine Schadstoffe gefunden worden. Das bestätigt auch die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Fische, darunter Koi-Karpfen, krank gewesen sein. Die Ursache des Fischsterbens im Kurgarten-Weiher ist noch unklar und wird derzeit untersucht. SWR Raphael Moos Betroffen vom Fischsterben sei nur einer der Weiher am Kurgarten, so die Feuerwehr. Auch im Zu- und Ablauf des Teichs seien keine weiteren toten Fische oder Schadstoffe gefunden worden. Neben der Feuerwehr Bad Saulgau waren Bürgermeisterin Doris Schröter (parteilos), der Umweltbeauftragte der Stadt Bad Saulgau, Vertreter der Stadtwerke und Kläranlage, der Kreisbrandmeister Michael Reitter, das Umweltamt des Landratsamt Sigmaringen sowie eine Polizeistreife des Reviers Bad Saulgau an der Einsatzstelle. Wasser und Fische werden noch weiter untersucht Weitere Wasserproben werden derzeit vom Landratsamt Sigmaringen überprüft. Einige der Fische werden zur Klärung der Ursache im Tierärztlichen Untersuchungsamt in Aulendorf (Kreis Ravensburg) untersucht.