Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in der Region Bodensee-Oberschwaben hat sich innerhalb von nur gut zwei Monaten verdoppelt. Sie liegt am Samstag bei gut 183.000. Halb so viele waren es am 5. Dezember. Zuvor hatte eine Verdoppelung der neuen Corona-Fälle sechseinhalb Monate gedauert.