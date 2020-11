per Mail teilen

Der Arbeitsmarkt in der Region Bodensee-Oberschwaben hat sich im Oktober nur wenig entspannt. Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg ging im Vergleich zum Vormonat leicht zurück, die Arbeitslosenquote liegt weiter bei 3,7 Prozent. Trotzdem sei die Lage angespannt, so Jutta Driesch, die Chefin der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Angesichts des erneuten Teil-Lockdowns ab Montag, rechnet Driesch mit steigenden Anträgen auf Kurzarbeit, vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe. Im Vergleich zum Oktober 2019 stieg die Zahl der Arbeitslosen stark an. 5.300 Menschen waren diesen Oktober mehr arbeitslos als vergangenes Jahr, eine Zunahme von gut 47 Prozent.