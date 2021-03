per Mail teilen

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im Februar leicht zurückgegangen. Erst die Öffnung des Tourismusgeschäfts kann wohl alle Branchen entlasten.

Rund 17.600 Männer und Frauen waren im Februar ohne Job. Gut 400 weniger als im Vormonat. Der leichte Rückgang im Vergleich zu Januar sei keine Trendwende, so die Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg. Rund 30 Prozent mehr Arbeitslose als vor einem Jahr verzeichnet das Amt.

Stellenmarkt unter dem Niveau des Vorjahres

Mit der Lockerung der Corona-Einschränkungen könnten wieder mehr Betriebe öffnen und Beschäftigte aus der Kurzarbeit geholt werden. Von großer Bedeutung wird die weitere Entwicklung in der Hotel- und Gaststättenbranche sein. Der Arbeitsmarkt werde erst spürbar entlastet, wenn das Tourismusgeschäft wieder anlaufe, so Walter Nägele von der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Das Angebot auf dem Stellenmarkt in der Region sei im Februar größer geworden, aber immer noch unter dem Niveau des Vorjahres.

