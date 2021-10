Riedhausen hat jüngste Rathauschefin landesweit

Die 25-jährige Yvonne Heine (parteilos) ist neue Bürgermeisterin von Riedhausen (Landkreis Ravensburg) und damit jüngste Rathauschefin in Baden-Württemberg. Sie wurde am Sonntag gewählt.

Yvonne Heine erhielt bei der Wahl laut Gemeindeverwaltung rund 88 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen drei Mitbewerber durch. Heine wird als Bürgermeisterin der 700-Einwohner-Gemeinde Riedhausen Nachfolgerin von Ekkehard Stettner (parteilos), der nicht mehr zur Wahl antrat. Die 25-Jährige ist ledig, gelernte Bankkauffrau und steht kurz vor dem Abschluss ihres Studiums für den gehobenen Verwaltungsdienst.

Erfahrung in Kommunalverwaltungen

Heine arbeitete nach ihrer Ausbildung zunächst bei der Kreissparkasse Sigmaringen. 2018 begann sie ein Verwaltungsstudium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Während des Studiums sammelte sie Erfahrungen in verschiedenen Kommunalverwaltungen, unter anderem in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen), Bad Waldsee und Altshausen (Kreis Ravensburg).

Förderung neuer Wohnformen

Auf ihrer Homepage nennt sie verschiedene Themenschwerpunkte, mit denen sie sich als Bürgermeisterin beschäftigen will: Unter anderem die Schaffung von Wohnraum und die Förderung neuer Wohnformen, die weitere Ausgestaltung der Ortsmitte von Riedhausen und die Unterstützung von Vereinen, Verbänden und der Kirche.