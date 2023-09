Yoga am und auf dem Bodensee

In Überlingen (Bodenseekreis) beginnt am Freitag ein großes Yogafestival direkt am Bodensee. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Zum 15. Mail findet an diesem Wochenende in Überlingen das Yogafestival Bodensee statt. Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend ist laut Veranstalterin Raphaela Schäufele auf drei Bühnen Programm geboten. Sie erwartet bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das wird beim Yogafestival am Bodensee geboten Auf dem Programm stehen unter anderem Workshops, Konzerte, Meditationen und natürlich verschiedene Yoga-Kurse - zum Beispiel auf Stand-Up-Paddle-Boards im Bodensee. Höhepunkte des Festivals sind neben den Yoga-Kursen laut Veranstalterin Raphaela Schäufele zum Beispiel das Konzert der Band "Prem Joshua Project" am Samstagabend oder die sogenannte Silent-Disko. Dabei tragen die Feiernden Kopfhörer und können selbst wählen, zu welcher Musikrichtung sie tanzen möchten. Über drei Kanäle kann zwischen Elektro, Hip-Hop oder Reggae gewählt werden. An Marktständen werden verschiedene Artikel wie Öle oder Kleidung sowie biologisches und veganes Essen angeboten. Die Tickets für das gesamte Festivalwochenende sind bereits ausverkauft. Tageskarten und Tickets für einen Einlass ab 18 Uhr gibt es an der Tageskasse. Organisatorin Raphaela Schäufele beim Yogafestival 2022. SWR Corinna Scheller SUP-Yoga Weltrekord beim Yogafestival 2022 in Überlingen Im vergangenen Jahr knackten die Teilnehmenden des Festivals den Weltrekord im SUP-Yoga. 305 Sportlerinnen und Sportler nahmen damals an einer Yoga-Stunde auf Stand-Up-Paddle-Boards im Bodensee vor Überlingen teil. SUP-Yoga-Weltrekord beim Yogafestival 2022. SWR Corinna Scheller Seit diesem Jahr ist der Rekord offiziell von Guinness World Records anerkannt. Für dieses Jahr ist kein neuer Rekordversuch geplant. "Ein Weltrekord im Leben reicht", sagt Raphaela Schäufele dazu im Gespräch mit dem SWR und lacht.