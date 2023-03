Konstanzerinnen häkeln für Menschen, Situationen und Länder

Wer am Konstanzer Hoffnungsschal mithäkeln möchte, kann ein selbstgehäkeltes Schalstück bis zum 30. Juni an vier Stellen in der Stadt Konstanz abgeben: Im Café Schulers, im Hanafsan-Store, im Salon Chic-Sal sowie im Parkstift Rosenau in einer Box vor dem Eingang. Alle Reihen des Häkelstücks müssen 22 feste Maschen in einer mittleren Woll- oder Häkelnadelstärke haben. Kontakt zu Dorothee Eckhardt: kn.hoffnungsschal@gmail.com