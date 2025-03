per Mail teilen

Am Flughafen Friedrichshafen findet derzeit eine besondere Putzaktion statt: Das Wrack der "Landshut" wird schick gemacht. Ein Flugzeug, das in die bundesdeutsche Geschichte einging.

Mit Schwämmen, Wasser und viel Vorsicht wird in Friedrichshafen derzeit das Wrack der ehemaligen Lufthansa-Maschine "Landshut" gereinigt. Das geschichtsträchtige Flugzeug steht seit 2017 in einem Hangar am Bodensee-Airport. Dort soll es künftig Mittelpunkt eines sogenannten Lernorts sein zur Geschichte der "Landshut".

Gesamte Geschichte soll erlebbar bleiben

Ziel der Säuberungsaktion ist es, den Dreck, der sich über die Jahre an dem Flugzeug gesammelt hatte, abzuwaschen. Das Flugzeug stand jahrelang auf einem Flugzeugfriedhof in Brasilien. Dort hatte sich unter anderem die Rotalge auf dem Rumpf ausgebreitet. Diese Folgen wollen die Restauratoren beseitigen. Dafür gehen sie mit großer Vorsicht vor, denn sie wollen die Farbschichten, die über die Jahre auf dem Rumpf angebracht wurden, nicht zerstören.

Das Ziel ist es nicht, das Flugzeug blitzblank zu putzen, sondern die Farbschichten zu erhalten.

Von Hand reinigen die Restauratoren den gesamten Rumpf der "Landshut" in Friedrichshafen. SWR Martin Hattenberger

Entführung 1977 ist Teil der bundesdeutschen Geschichte

Berühmt wurde die "Landshut", als 1977 palästinensische Terroristen die Maschine entführten. Sie wollten damals inhaftierte Terroristen der Roten Armee Fraktion freipressen. Nach einigen Tagen wurde das Flugzeug von der GSG9, einer Eliteeinheit der Polizei, erstürmt und die Geiseln befreit. Drei Terroristen und der Pilot kamen dabei ums Leben.

Nach dem Vorfall war die "Landshut" weiter im Liniendienst unterwegs, 1985 wurde sie verkauft und war bis 2008 im Einsatz. Vor sieben Jahren wurde sie von einem Flugzeugfriedhof in Brasilien nach Friedrichshafen geholt.

Lernort zur Geschichte der "Landshut" ab 2026 in Friedrichshafen

Die gesamte Geschichte der "Landshut", also auch die Zeit nach der Entführung 1977, soll ab Ende 2026 in einem sogenannten "Demokratieraum" erlebbar gemacht werden. Rund um das Flugzeugwrack soll die Geschichte des Deutschen Herbsts, aber auch die weitere Geschichte der Maschine dargestellt werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung arbeitet an dem Konzept. Bis dahin müssen auch noch viele Kleinteile der Maschine gereinigt und für die Ausstellung hergerichtet werden.