Im Ruhestand endlich das machen zu können, was Spaß macht - das wünschen sich viele. Wolfgang Aich hat sich diesen Traum bereits im Vorruhestand erfüllt. Er widmet sich nun der Musik.

Reisen, Sport treiben, mit Freunden etwas unternehmen - das nehmen sich Berufstätige oft für den Ruhestand vor. Wolfgang Aich, Sparkassen-Angestellter aus Friedrichshafen, hat sich seinen Traum schon etwas früher erfüllt. Nun geht er ganz seiner Leidenschaft, der Musik, nach.

Wolfgang Aich belebt als "DJ 6tyfour" die Oldie-Songs wieder

Sein Geburtsjahr 1964 hat er zu seinem Markenzeichen gemacht: Als "DJ 6tyfour" legt er nun unter anderem im Club Vaudeville in Lindau auf. Seinem Geburtsjahr getreu sind es auch meist Oldies, die er auflegt, und Tanzmusik aus seinen jüngeren Jahren.

Friedrichshafener fühlt sich als DJ in seinem Element

Seinen Beruf bei der Sparkasse hat Wolfgang Aich gemocht, sagt er. Doch als DJ fühle er sich nun richtig in seinem Element. "DJ sein ist für mich das, was ich schon ganz lange machen wollte. Und jetzt kann ich den Leuten diese Freude machen." Und tatsächlich finden sich in seinem Publikum Menschen, die sich sehr über die Musik aus ihren jungen Jahren freuen.

Es macht einfach Spaß, mal wieder jung zu sein.

Die Musik von Wolfgang Aich verbindet an diesem Abend in Club Vaudeville Generationen. Eine Besucherin kam mit ihrer Enkelin - und beiden scheint der Nostalgie-Abend gleichermaßen Freude zu machen: "Ich war früher in Discos und dachte, das ist die Gelegenheit, einmal mit meiner Enkelin auf eine Party zu gehen. Ich freue mich riesig." Auch die Enkelin genießt dem Abend und freut sich, dass die Oma "rockt".

Wolfgang Aich hat es geschafft, seine Leidenschaft mit seiner Tätigkeit als DJ zu verbinden. Damit bietet er seinen Gästen nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Stück Nostalgie.

Jukebox und alte Plattenspieler voller Erinnerungen

Zuhause hat der Musikfan alte Schallplatten und Plattenspieler gesammelt. Auch eine Jukebox steht in Wolfgang Aichs Wohnzimmer. Die "Rock-Ola Princess" funktioniert nur mit D-Mark. Aber auch von den Mark-Stücken gibt es im Haushalt von "DJ 6tyfour" noch genügend, um die Musikbox zum Laufen zu bringen.