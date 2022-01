per Mail teilen

Ein 43 Jahre alter Mann ist bei einem Kellerbrand in Singen ums Leben gekommen. Wie die Konstanzer Polizei mitteilte, hatte sich der Wohnsitzlose zum Schlafen in den Kellerraum eines Wohnblocks begeben und dabei eine elektrische Heizdecke benutzt. Die Polizei vermutet, dass es durch einen technischen Defekt der Heizdecke zum Brand kam. Der Mann starb an einer Rauchgasvergiftung.