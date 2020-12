per Mail teilen

Fast alle Bewohnerinnen und Bewohner in der Pflegeeinrichtung "Wohnpark am Jordanbad" in Biberach sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sei das Ergebnis einer Reihentestung, nachdem vergangene Woche erste Symptome aufgetreten waren, teilt die Trägerin, die St. Elisabeth-Stiftung, mit. 32 von 36 Bewohnern und 19 Mitarbeitende seien infiziert. Das Gesundheitsamt habe angesichts der Situation im Wohnpark erlaubt, dass infizierte Mitarbeitende weiterarbeiten können, um den Betrieb sicherzustellen. Das gehe nur, solange sie keine oder nur leichte Symptome haben. Der Wohnpark bleibe geschlossen, die Bewohner müssen auf ihren Zimmern bleiben.