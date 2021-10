Wohnheime für Studierende am Bodensee voll belegt

per Mail teilen

Zum Auftakt des Wintersemesters sind die Studierendenwohnheime in der Region Bodensee-Oberschwaben wieder voll belegt. Das war in den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie nicht immer so.

In den zurückliegenden Semestern fand das Studium wegen Corona für die Studierenden weitgehend online statt, deshalb waren Zimmer vor Ort nicht so gefragt. Da viele Hochschulen ab Mitte Oktober aber wieder mit Präsenzangeboten starten, werden Wohnheimplätze wieder stärker nachgefragt. Der größte Anbieter in Konstanz, Weingarten, Friedrichshafen und Ravensburg ist das "Seezeit Studierendenwerk Bodensee". Seinen Angaben zufolge sind alle rund 2.400 Zimmer vermietet. Etwa 600 Bewerberinnen und Bewerbern habe man absagen müssen.

Leerstände wegen Corona

Vergleichbares ist vom "Studentenwerk Weiße Rose e.V." mit rund 450 Wohnheimplätzen für Studierende in Weingarten und Ravensburg zu hören. Auch dort sind alle Zimmer vergeben. Pro Tag gäbe es noch ein bis zwei Anrufe mit der Frage nach einem freien Zimmer, so der Geschäftsführer gegenüber dem SWR. Während der vergangenen Semester hätten ungewöhnlich viele Zimmer leer gestanden, da viele Studierende von zuhause an den Online-Veranstaltungen teilgenommen hätten, hieß es.

Wohnen für Studierende wird immer teurer

Wohnheime sind für Studierende eine beliebte und preiswerte Alternative zum freien Wohnungsmarkt. Die durchschnittlichen Mieten für studentisches Wohnen sind nach einer Studie in vielen Städten gestiegen. In Baden-Württemberg ist vor allem in Konstanz das Wohnen für Studierende teurer geworden. Eine 30-Quadratmeter Wohnung kostet dort im Schnitt monatlich 525 Euro. Das sind fast sechs Prozent mehr als noch vor einem Jahr, wie aus dem Studentenwohnreport des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der Deutschen Wirtschaft hervorgeht. Damit liegt Konstanz bundesweit auf Platz 10 der teuersten Städte für Studierende.