Ein Schwerverletzter bei Wohnhausbrand in Bad Schussenried

Ein 74-jähriger Mann hat beim nächtlichen Brand eines Wohnhauses in Bad Schussenried schwere Brandverletzungen erlitten. Ein zweiter Bewohner blieb unverletzt.

Beim Brand eines Wohnhauses in Bad Schussenried, Kreis Biberach, ist am späten Freitagabend ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Laut Polizei war das Feuer kurz vor 22 Uhr über Notruf gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte am Haus eintrafen, brannte das Obergeschoss, die Flammen hatten bereits auf den Dachstuhl übergegriffen.

74-Jähriger kommt in Spezialklinik

Ein im Erdgeschoss schlafender Bewohner wurde den Angaben zufolge durch Klopfen geweckt und in Sicherheit gebracht. Ein 74-Jähriger im Obergeschoss wurde von der Feuerwehr unter Atemschutz gerettet. Er zog sich schwere Verbrennungen am Oberkörper und eine Rauchvergiftung zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Im Einsatz waren neben der Polizei die Feuerwehren aus Bad Schussenried, Bad Buchau und Biberach mit insgesamt 80 Mann. Der Rettungsdienst war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort.