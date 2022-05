In Gumpeltshofen bei Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist am Freitagmittag ein Wohnhaus mit Heustadel in Brand geraten. Polizeiangaben zufolge versuchte die Feuerwehr, das Haupthaus kontrolliert abbrennen zu lassen, um die Nebengebäude zu retten. Verletzt wurde niemand, Menschen seien vermutlich keine im Gebäude, so die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest.