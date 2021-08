Heftige Niederschläge haben im Raum Bodensee-Oberschwaben gebietsweise zu Überschwemmungen geführt. In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) war ein ganzes Wohngebiet betroffen.

Die Feuerwehr zählte von Donnerstagabend bis Freitagmorgen etwa 65 Einsätze, wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle mitteilte. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Am Freitagmorgen entspannte sich die Lage. In dem Wohngebiet Epplingser Halde sind die Rettungskräfte mittlerweile abgerückt. Die Hausbewohner haben mit dem Aufräumen begonnen.

Wasser stand zum Teil kniehoch

In der Nacht auf Freitag standen Straßen, Keller und Garagen unter Wasser. Etwa fünf Mehrfamilienhäuser seien schwerer betroffen, so die Polizei. In dem Bereich seien noch zwei Straßen gesperrt. Verletzte gab es nicht. Nach Angaben der Einsatzkräfte stand das Wasser zum Teil kniehoch. Die Wassermassen drangen auch in das Versorgungs-Blockheizkraftwerk Epplings ein. Dort stieg das Wasser sogar bis zu 1,60 Meter hoch.

Ein Zufluss zur Argen führt Hochwasser. In der Nacht auf Freitag war wegen des Starkregens das Wohngebiet Epplingser Halde überschwemmt worden. Mehrere Keller liefen voll. dpa Bildfunk dpa / Foto: Felix Kästle

Bach war über die Ufer getreten

Am Donnerstagabend war ein angrenzender Bach über die Ufer getreten und verursachte die Überschwemmungen, dieser fließe mittlerweile wieder normal in seinem Bachbett, hieß es. Offenbar hatte Treibgut zunächst zwei Brückendurchflüsse des Epplingser Bachs blockiert. Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gab es auch im Raum Stockach (Kreis Konstanz).