per Mail teilen

Am Mittwoch sind in Vorarlberg erneut zwei Schafe von einem Wolf gerissen worden. Die DNA-Ergebnisse stehen noch aus, doch der Landes-Wildbiologe hat keine Zweifel, dass es ein Wolf war.

Drei bis fünf Wölfe sind nach Schätzungen des Wildbiologen des Landes derzeit in Vorarlberg unterwegs. In der vergangenen Woche hatte offenbar eines der Tiere zwei Schafe im Klostertal bei Bludenz gerissen.

Nach dem jüngsten Vorfall in Bludenz steht der DNA-Test noch aus. Entsprechende Proben seien zur Untersuchung nach Wien geschickt worden, heißt es vom Land Vorarlberg. Der Wildbiologe hält es aber für wahrscheinlich, dass die beiden Schafe von einem Wolf gerissen wurden. In den vergangenen Monaten kam es im Raum Bludenz bereits zu mehreren Wolfsrissen an Wildtieren, Schafen und Ziegen.

Begegnung mit Wölfen in Vorarlberg eher unwahrscheinlich

Wölfe seien sehr scheue Tiere. Deshalb sei es unwahrscheinlich, dass Anwohner oder Wanderer in Vorarlberg auf einen Wolf treffen, heißt es vom Land. Sollte es dennoch passieren, rät der Wildbiologe, Abstand zu halten und das Tier zum Beispiel mit lautem Rufen zu verscheuchen.