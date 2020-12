Die Landesregierung bietet vor Weihnachten Corona-Schnelltests für alle an. Damit soll das Infektionsrisiko bei Besuchen verringert werden. Auch in der Region gibt es Testmöglichkeiten.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und weitere Hilfsdienste wollen kurz vor Weihnachten an zahlreichen Standorten im Land Corona-Schnelltests anbieten. Das Angebot am 23. und 24. Dezember richte sich an alle, die an den Weihnachtstagen etwa Verwandte besuchen möchten, die zu einer Risikogruppe gehören, erklärte ein Sprecher des DRK Landesverbands am Donnerstag.

Minister Lucha aus Ravensburg appelliert an Bürger

In diesem Zusammenhang appellierte Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) "wirklich verantwortungsbewusst und solidarisch mit diesem Angebot umzugehen". Eingeladen zur Testung sind nur all jene, die an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen alte oder kranke Angehörige besuchen möchten, die sonst einsam und alleine wären. Wer sich für die Party mit Freunden "frei testen" möchte, ist hier fehl am Platz."

Weit mehr als Tausend Helfer des DRK sollen dann landesweit im Einsatz sein. Die Vorbereitungen in den Kreisverbänden liefen. Das Sozialministerium von Baden-Württemberg hat eine Liste mit den Standorten und den genauen Zeitfenstern für die Schnelltests auf seiner Website veröffentlicht.

Hier eine Auflistung der Stellen in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Landkreis Ravensburg



Aitrach, Festhalle

Altshausen, Festplatz

Aulendorf, DRK-Heim

Bad Wurzach, Parkplatz Freibad/Hallenbad

Baienfurt, Gemeindehalle

Baindt, Schenk-Konrad-Halle

Berg, Grund-und Hauptschule

Horgenzell, Schule

Kißlegg, Wache JUH

Leutkirch im Allgäu , Corona-Schwerpunktpraxis und Johanniter Sonnentreff

Mochenwangen, DRK-Heim

Ravensburg, u.a. Ev. Stadtkirche, DLRG, Marktplatz, Oberschwabenhalle

Vogt, DRK-Heim

Waldburg, Schule

Wangen im Allgäu, Hinter der Sporthalle (P2)

Weingarten, Oberstadt Schule

Wilhelmsdorf, Saalplatz

Bodenseekreis



Friedrichshafen, Rotach-Halle

Überlingen, Finanzamt

Uhldingen-Mühlhofen, Wache JUH (Drive-through, Parkplatz P2)

Tettnang, Schulzentrum

Kreis Konstanz



Konstanz, DRK-Zentrale

Radolfzell, Marktplatz

Kreis Biberach



Bad Buchau, Verkehrsübungsplatz

Bad Schussenried, Festplatz

Biberach, Gigelberg

Ochsenhausen, Bauhof

Riedlingen, Festplatz

Rot an der Rot, Rathausplatz

Im Landkreis Sigmaringen gibt es laut Liste der Sozialministeriums keine Schnelltest-Station.