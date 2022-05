Wo Langlauf möglich ist

Gut sind die Bedingungen für Langläufer vom Einsteiger bis zum Könner in Balderschwang. Im Tal liegen 35 Zentimeter Schnee, alle sieben Loipen sind gespurt. Befahrbar ist die Grenzlandloipe, die nach Hittisau in Vorarlberg führt. Klassisch oder Skating, beide Laufarten sind möglich. In Oberstaufen kommen Langläufer ebenfalls auf ihre Kosten. Fast alle Loipen sind geöffnet, immerhin knapp 40 Kilometer. In Isny wartet man dringend auf Neuschnee. Dort sind derzeit nur die Hälfte der Loipen gespurt. Kein Langlauf möglich ist bislang auf der Atzenberger Höhe bei Aulendorf und auf der Loipe bei Waldburg, ebenfalls im Kreis Ravensburg.