Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstagabend in St. Gallen ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein. Es ist der erste Auftritt unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. Das Spiel findet nicht in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein statt, weil im dortigen Rheinpark-Stadion derzeit eine Rasenheizung installiert wird. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.