Drei der deutschen Nationalspielerinnen, die in Australien und Neuseeland um den Fußballweltmeistertitel spielen, studieren an der SRH Fernhochschule in Riedlingen im Kreis Biberach.

An der SRH Fernhochschule in Riedlingen sind Sophia Kleinherne, Felicitas Rauch und Torhüterin Merle Frohms eingeschrieben. Frohms und Kleinherne studierten Betriebswirtschaftslehre, Rauch "Innovation und Zukunftsforschung", so eine Sprecherin der SRH Fernhochschule auf SWR-Anfrage.

Fernstudium und Leistungssport lassen sich gut vereinbaren

Merle Frohms sitzt laut Hochschule abseits des Fußballplatzes in Australien an ihren Hausarbeiten. Teamkollegin Melanie Leupolz aus Argenbühl im Kreis Ravensburg habe ihr Masterstudium in Wirtschaftspsychologie an der Hochschule bereits erfolgreich abgeschlossen. Nach Angaben der Hochschule seien zahlreiche Spitzensportlerinnen und Spitzensportler in Riedlingen eingeschrieben, weil sich Leistungssport und Studium so gut unter einen Hut bringen ließen. Die SRH Fernhochschule biete 61 staatlich anerkannte Studiengänge für das Online-Studium an.

Frauenfußball WM: Nächstes Spiel gegen Kolumbien

Das deutsche Nationalteam ist in einer Gruppe mit Marokko, Kolumbien und Südkorea. Nach einem Auftaktsieg gegen Marokko steht als Nächstes das Spiel gegen Kolumbien in Auckland an. Es wird am Sonntag, den 30.7., um 11:30 Uhr in der ARD übertragen.