Der Rottenburger Weihbischof Thomas Maria Renz hat in der Basilika Weingarten (Kreis Ravensburg) vier Frauen die Witwensegnung gespendet. Laut Diözese Rottenburg-Stuttgart war der urkirchliche Brauch lange Zeit in Vergessenheit geraten.

Der Ritus der Witwensegnung wurde am Dienstag erstmals in der Diözese wieder aufgegriffen. Gesegnet wurden eine 84-Jährige aus Balingen, zwei 81-jährige Witwen aus Weingarten und Ravensburg sowie eine 56-Jährige aus Biberach. Die vier Frauen treffen sich schon seit Jahren zum Gebet und zum Austausch. Sie hatten sich nach dem Tod ihrer Ehemänner verpflichtet, auf eine neue Beziehung zu verzichten, sich ganz Gott zu widmen, ein spirituelles Leben zu führen und sich für Mitmenschen zu engagieren.

Ring als Zeichen der Treue

Mit der sogenannte "Witwenbenediktion" sei dies nun besiegelt worden, so die Diözese. So legten sich die Frauen als Zeichen der Hingabe an Gott auf den Boden, gaben vor dem Weihbischof ihr Versprechen ab, wurden gesegnet und erhielten einen Ring als Zeichen der Treue.

Margarete Dennenmoser aus Weingarten erzählt von ihrem großen Tag

Die 81-jährige Margarete Dennenmoser, eine der vier gesegneten Witwen, erzählt, dass sie sich lange auf den Segen in der Basilika Weingarten vorbereitet hat. SWR-Moderatorin Tina Löschner hat sie gefragt, was das Ritual für ihr Leben bedeutet und wie es ihr bei der Segnung ergangen ist.

Urchristlicher Ritus

Schon in der frühen Kirche gab es für die Aufnahme von Frauen in den zölibatären Witwenstand einen kirchlichen Ritus. Dabei ging es nicht nur um eine finanzielle, rechtliche und soziale Absicherung der Frauen durch die Gemeinde. Sie führten ein spirituelles Leben und engagierten sich für Bedürftige. Dieser Ritus geriet im Mittelalter in Vergessenheit und wurde erst Ende des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt. Die erste "Witwenweihe" in Deutschland erhielt 2016 eine Frau aus dem Bistum Trier.