Einkaufen oder Urlaub machen: Das lässt die Wirtschaft in der Grenzregion D-CH wachsen

per Mail teilen

In der Grenzregion Deutschland-Schweiz geht es wirtschaftlich bergauf. Das betrifft neuesten Zahlen zufolge vor allem den Tourismus und den Einkaufstourismus.

Wie es der Wirtschaft in der Grenzregion Deutschland-Schweiz geht, das untersuchen Experten der Universität St. Gallen und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee in Konstanz seit zehn Jahren regelmäßig. Die neuesten Zahlen zeigen vor allem in einem Bereich Wachstum: Tourismus und Freizeitwirtschaft.

Einkauf in Deutschland und Urlaub in der Schweiz boomen

Für den Tourismus und die Freizeitwirtschaft in der Grenzregion geht es bergauf, heißt es in einer Mitteilung. Das gelte sowohl für den Einkaufstourismus als auch für die Übernachtungszahlen. Dieser Wirtschaftszweig habe sich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie weitgehend erholt. Die Übernachtungszahlen von Deutschen in grenznahen Schweizer Kantonen seien sogar höher als vor Corona.

Die Grenzregion profitiert von ihrer engen wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtung – das zeigt sich jetzt auch wieder im Tourismus.

Umgekehrt kommen auch viele Schweizer nach Südbaden – auch weil ein starker Franken das Geldausgeben in Deutschland besonders interessant macht. Die Anzahl der Ausfuhrkassenscheine, ein wichtiger Indikator für grenzüberschreitenden Einkauf, ist der Untersuchung zufolge 2023 deutlich gestiegen. Es bleibe aber offen, wie sich die Absenkung der Wertfreigrenze seit dem 1. Januar 2025 auswirken werden.

Einbußen beim grenzüberschreitenden Handel nach Deutschland

Der grenzüberschreitende Handel leidet allerdings zum Teil unter dem starken Franken. Dieser macht Exporte aus der Schweiz nach Deutschland teuer. So ging das Handelsvolumen zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent zurück. Viele Schweizer Unternehmen investierten deshalb wieder verstärkt im Euroraum.