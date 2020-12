per Mail teilen

Die Skigebiete in Vorarlberg öffnen frühestens am 24. Dezember. Grund sind die wegen der Corona-Pandemie angekündigten Beschränkungen der österreichischen Bundesregierung für den Wintertourismus.

Skigebiete wie Silvretta Montafon und Gargellen, aber auch Lifte in Laterns und am Bödele im Bregenzerwald sowie Sonnenkopf im Klostertal hatten eigentlich kommende Woche den Saisonstart geplant. Überall laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Im Montafon sind nach den Schneefällen vom Dienstag auch die Beschneiungsanlagen in Betrieb, sagte eine Sprecherin von Montafon-Tourismus.

Auch die Gastronomie bleibt zu

Eine weitere Regelung macht Skiurlaub in Vorarlberg jedoch in jedem Fall auch dann unattraktiv, wenn die Skigebiete an Heiligabend öffnen: Wer aus Deutschland nach Österreich zum Winterurlaub fährt, dem droht eine mehrtägige Quarantäne. Außerdem bleibt die Gastronomie bis zum 7. Januar geschlossen.