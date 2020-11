Die vier Straßenmeistereien im Kreis Biberach sehen sich für den Winter gerüstet. Die Salzlager seien voll, die Fahrzeuge entsprechend gewartet und ausgestattet, heißt es in einer Mitteilung. Probleme könnte allerdings die Corona-Pandemie machen. Sollte eine der Meistereien im Kreis wegen Corona komplett ausfallen, werde es schwierig, so ein Kreissprecher. Man hoffe daher auf einen milden Winter wie im Vorjahr, mit wenigen Räumeinsätzen. Auf den Winter und Corona vorbereitet sind auch die übrigen Kreise der Region, etwa der Bodenseekreis. Dort sei oberstes Ziel, dass alle Mitarbeiter fit blieben, so ein Sprecher. Helfen sollen beispielsweise Hygienepläne inklusive einer Maskenpflicht in den Fahrzeugen.