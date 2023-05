In Öhningen findet am Donnerstag eine Informationsmesse zum Bau eines geplanten Windparks auf der Halbinsel Höri statt. Informiert wird auch über einen angedachten Solarpark.

Auf der Halbinsel Höri (Kreis Konstanz) plant das Land Baden-Württemberg einen Windpark. Entstehen sollen bis zu vier 260 Meter hohe Anlagen. Gebaut werden soll zudem ein großer Solarpark. Auf einer Messe können sich Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag über beide Vorhaben informieren und Fragen stellen. Sie findet von 16 bis 20 Uhr in der Turnhalle in Öhningen-Schienen statt.

Standorte für Windräder noch unklar

Man sei noch in der Anfangsphase der Planung, heißt es vom zuständigen Planungsunternehmen ABO Wind. Man wisse bisher weder, wie viele Anlagen genau errichtet werden könnten, noch an welchen genauen Standorten. Das ergebe sich erst in der Detailplanung, so das Planungsunternehmen.

"Wir beginnen gerade erst mit der Planung des Windparks in Öhningen."

Trotzdem wolle man die Bürgerinnen und Bürger bereits mitnehmen. Ziel der Veranstaltung sei es, die einzelnen Planungsschritte zu erläutern und zu erklären, was der Ausbau der Windkraft für die Region bedeuten könnte. Bau und Inbetriebnahme der bis zu 260 Meter hohen Anlagen sind frühestens in vier Jahren geplant. Weitere Informationen zum geplanten Windpark auf der Höri finden Sie hier.

Zeitplan für die Windräder af der Höri Mitte 2023 bis Ende 2024: artenschutzfachliche Kartierungen

Ende 2024 bis Ende 2025: Genehmigungsverfahren

2026: Teilnahme am EEG-Ausschreibungsverfahren

2026: Abfrage und Ausgestaltung Bürgerbeteiligung "Nah & Grün"

2027: Bau und Inbetriebnahme Quelle: ABO Wind

Auf der Messe gibt es auch Infos zu einem geplanten Solarpark

Gleichzeitig wird auf der Messe auch über einen geplanten Solarpark auf der Höri informiert. Zuständig dafür ist das Unternehmen RES. Die Anlage soll eine Größe von 7,6 Hektar haben. "Das entspricht rund zehn Fußballfeldern - für eine Gemeindegröße von rund 3.600 Einwohnerinnen und Einwohnern eine große Anlage und ein echter Mehrwert für die Energiewende vor Ort", sagt Gerhard Kienzler, Geschäftsführer von RES Deutschland. Baubeginn für den Solarpark könnte kommendes Jahr sein. Er soll mehr als die Hälfte des Energiebedarfs der Gemeinde Öhningen decken.