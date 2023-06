Wilhelmsdorf empfängt Athleten der Färöer-Inseln

Von Montag bis Donnerstag sind in Wilhelmsdorf Athletinnen und Athleten von den Färöer-Inseln zu Gast. Die Sportler nehmen an den Special Olympics-Weltspielen teil.

Die Gemeinde Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg) ist eine von 21 Kommunen in Baden-Württemberg, die als sogenannte Host Town Gastgeber für Athletinnen und Athleten aus aller Welt ist. Die Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung nehmen an den Special Olympics World Games in Berlin teil, verbringen aber zur Vorbereitung und zum Kennenlernen vorher einige Tage in Gastkommunen. Wilhelmsdorf begrüßt insgesamt 20 Gäste von den Färöer-Inseln. Die Special Olympics beginnen am Samstag.

Auf Besichtigungstour in der Bodenseeregion

Die Athletinnen und Athleten von der kleinen Inselgruppe im Nordatlantik werden sich Wilhelmsdorf und die Bodensee-Region anschauen. Auf dem Programm steht unter anderem ein Besuch der Burg Meersburg, eine Schifffahrt auf dem Bodensee sowie Besichtigungen einer Gärtnerei und einer Werkstatt in Wilhelmdorf, in denen Menschen mit Behinderung arbeiten, heißt es von der TSG Wilhelmsdorf. Der Sportverein betreut gemeinsam mit dem diakonischen Unternehmen Die Zieglerschen und der Gemeinde Wilhelmsdorf die Besucher.

Außerdem trainieren die Sportler in Wilhelmsdorf und Umgebung etwa in den Disziplinen Tischtennis, Bowling, Schwimmen sowie Leichtathletik. Am Mittwochabend gibt es ein Fest im Bürgersaal im Rathaus mit regionalen Spezialitäten wie Maultaschen. Am Donnerstag fahren die Athleten nach Berlin. Am Samstag starten dort die Special Olympics.

Wilhelmsdorf mit langer Erfahrung im Behindertensport

Menschen mit Beeinträchtigung gehörten in Wilhelmsdorf und Umgebung zum gewohnten Straßenbild, heißt es in einer Präsentation der Gemeinde zu den Special Olympics. Stark geprägt werde die Gemeinde auch durch die vielen hier ansässigen sozialen Einrichtungen, etwa Die Zieglerschen. Seit 1990 engagiere sich der Sportverein TSG Wilhelmsdorf im Sport für beeinträchtigte Menschen, seit 1991 im Rahmen der Special Olympics.

Die Gemeinde Wilhelmsdorf stellt auch eine Beachvolleyball-Mannschaft für die Teilnahme an den Weltspielen in Berlin. Das Unified Volleyballteam setzt sich aus geistig beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Spielerinnen und Spielern der TSG Wilhelmsdorf zusammen.