Nach zwei Wochen Vesperkirche "to go" in Ravensburg und Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg) ziehen die Verantwortlichen insgesamt ein positives Fazit. In Ravensburg lief es gut, so die Diakonie. An Spitzentagen gaben die Ehrenamtlichen mehr als 180 Vesperpakete aus. In Wilhelmsdorf wurde die Ausgabe von Essenspaketen im Gemeindehaus wegen gehäufter Corona-Fälle vorzeitig abgebrochen. Eine Vorsichtsmaßnahme, um Kontakte im Ort so weit wie möglich zu minimieren, hieß es vom Sozialunternehmen "Die Zieglerschen". Trotzdem sei man zufrieden. Zehn Tage lang sei die Ausgabe gut angenommen worden. Im Schnitt hätten mehr als 50 Bedürftige pro Tag Vesperpakete abgeholt.