Erfolgreiches Wildschweinprojekt des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie

Sechs Wochen lang haben Forscher des Max-Planck-Institutes für Verhaltensbiologie in Radolfzell am Bodensee (Kreis Konstanz) - kurz MPI - die Aktivitäten von jungen Wildschweinen in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) verfolgt. Zum Einsatz kam dabei ein neuer kleiner Sender, der den Tieren ans Ohr geheftet wurde. Keiner der zehn Frischlinge des Projekts im Waldseer Tiergehege Tannenbühl habe den Sender im Ohr abgestoßen, anders als bei Sender-Halsbändern in früheren Versuchen, so das MPI. Das sei das wichtigste Ergebnis des Experiments. Die Sender zeichneten auf, wann die Tiere aktiv waren. Dies sei überwiegend tagsüber der Fall gewesen, die Frischling hätten nur kleine Schlafpausen eingelegt. Die Sender wurden außerdem auch an frei lebenden Wildsauen in einem Wiener Nationalpark angebracht sowie an Wildschweinen in einem spanischen Labor. Die gesammelten Daten der drei Wildschwein-Versuchsgruppen sollen nun verglichen werden, die Auswertung laufe. Die Sendertechnik setzt das MPI mit Sitz in Radolfzell auch bei anderen Tierarten ein, etwa bei Nashörnern in Afrika und heimischen Störchen.