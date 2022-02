Wilderei gibt es auch am Bodensee und in Oberschwaben

Die Vertuschung von Wilderei war wohl das Motiv für den Doppelmord an zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz am Montag. Fälle von Wilderei gibt es auch in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Gefasst würden Wilderer jedoch praktisch nie, heißt es seitens der Kreisjägervereinigung Sigmaringen. "Wilderei findet immer statt, allerdings im Verborgenen, im Dunkeln", so der Sigmaringer Kreisjägermeister Hans-Jürgen Klaiber gegenüber dem SWR. Immer mal wieder würde einer der 570 Jäger der Kreisjägervereinigung Sigmaringen einen Fall melden, doch meist werde der nur durch Zufall entdeckt. Wilderei ist schwer zu beweisen Zudem sei es schwierig nachzuweisen, ob das Tier, das angeschossen wurde, im Rahmen einer Jagd nicht gefunden worden war oder ob ein Wilderer gestört worden sei, so Klaiber. Wer Verdächtiges beobachte, sollte es auf jeden Fall der Polizei melden. Jäger sind entsetzt über Polizistenmord Wilderei ist in Zusammenhang mit den Polizistenmorden in Rheinland-Pfalz, die auch bei Jägern in der Region Bodensee-Oberschwaben für Entsetzen und Unverständnis sorgen, wieder Thema geworden. Der Dachverband der Jäger forderte schnelle und umfassende Aufklärung der Tat und der Hintergründe. "Die ungeheure Brutalität macht uns fassungslos. Wir trauern mit den Hinterbliebenen", sagte der Präsident des Deutschen Jagdverbands Volker Böhning.