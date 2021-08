per Mail teilen

Seit Donnerstag können Besucher der Landesgartenschau in Überlingen die Ausstellung "Wilde Wunder - Heimische Tiere am Bodensee" besuchen. Im Gewächshaus des Treffpunkts Baden-Württemberg wird die typische Tierwelt der Bodenseeregion in lebensechten Dioramen präsentiert. Bis Ende des Monats läuft die Ausstellung - Fragen zu Wild, Natur und Jagd beantwortet die Jägervereinigung Überlingen.