Das Wieland-Gymnasium Biberach ist am Sonntag von der Kultusministerkonferenz als "Jugend forscht Schule 2022" ausgezeichnet worden. Die Schule bekomme die Auszeichnung, weil sie das naturwissenschaftliche Interesse der Schülerinnen und Schüler besonders fördere, hieß es in einer Mitteilung. Das Wieland-Gymnasium überzeugte laut Kultusministerkonferenz durch erfolgreiche Kooperationen mit schulischen und außerschulischen Partnern - in der Region und über Landesgrenzen hinweg.