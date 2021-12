An verschiedenen Orten in der Bodenseeregion haben sich Donnerstagabend wieder Gegner der Corona-Maßnahmen zu unangemeldeten Demonstrationen getroffen. Dabei blieb es aber laut Polizei friedlich. Wie ein Polizeisprecher sagte, versammelten sich in Ravensburg etwa 400 Menschen bei sogenannten "Spaziergängen", um unter anderem gegen eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren. Auch in Friedrichshafen und Bad Saulgau gab es kleinere Demos.