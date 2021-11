Soldaten helfen wieder an Krankenhaus

Der Oberschwabenklinik-Verbund (OSK) hat die Bundeswehr erneut um Hilfe gebeten. Grund ist die Personalnot durch die Corona-Pandemie. Vorerst würden zwei Soldaten an das St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg kommen, so OSK-Sprecher Winfried Leiprecht. Man hoffe, dass darüber hinaus noch weitere Hilfe möglich sei. Ende Mai waren an der Oberschwabenklinik die letzten Bundeswehrsoldaten verabschiedet worden, die bei der Versorgung von Corona-Patienten geholfen hatten. Durch die Unterstützung der Soldaten, die ausgebildete Pflegefachkräfte und Notfallsanitäter waren, konnten damals auf der sogenannten Intermediate Care-Station drei bis vier zusätzliche Betten belegt werden.